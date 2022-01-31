В Киеве заявили о задержании у побережья Крыма двух украинских рыбаков

На Украине новое ЧП — в Азовском море пропали рыбаки. Ну как пропали… Двое рыбаков из Гениченска — Иван Герасименко и Руслан Романюта — 25 января на баркасе «Волга» отправились в море. Далее, по предварительным данным, вышел из строя двигатель. Ставшая игрушкой волн и ветра, «Волга» дрейфовала по Азовскому морю до тех пор, пока ее не прибило к северной части Керченского полуострова возле городка Щелкино. Там рыбаков, по всей видимости, «приняли» российские пограничники, о чем и известили украинскую сторону.

Казалось бы, рядовой случай. После надлежащего разбирательства, если к рыбакам не будет претензий со стороны российских правоохранителей, Герасименко и Романюта вернут на Украину. Как говорится, не в первый раз. Но украинская сторона отнеслась к происшествию, мягко говоря, неадекватно.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, сообщившая на своей странице в Facebook о происшествии, поторопилась объявить, что «задержание украинских рыбаков страной-оккупантом противоречит всем международным нормам права».

«По данному факту ГУ Национальной полиции в Херсонской области возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 146-1 УК Украины (насильственное исчезновение)», — добавила Денисова.

wikipedia.org / ВО Свобода / CC BY 3.0

Выглядит заявление украинского омбудсмена довольно курьезно. Почему? Де-юре Азовское море — внутренние воды двух государств — РФ и Украины, поэтому рыбаки двух стран без проблем могут осуществлять там добычу водных биоресурсов при наличии соответствующих разрешительных документов. Но на сей раз, если верить словам самой Денисовой, контакт рыбаков с российскими пограничниками произошел непосредственно у крымского побережья, что должно было побудить российских пограничников отнестись к проверке обстоятельств вояжа Герасименко и Романюты более обстоятельно, чем если бы «Волга» повстречалась береговой охране Пограничной службы ФСБ России где-нибудь посреди Азовского моря. Во-первых.

Во-вторых, российская сторона после надлежащего разбирательства ранее отпускала даже украинских рыбаков, задержанных за явное браконьерство. И госпожа Денисова в силу своей должности просто обязана знать об этом.

В-третьих, именно украинская, а не российская сторона прославилась в Азовском море пиратскими действиями в отношении российских рыбаков. Специально для забывчивых напомню об известном инциденте с совершенно незаконным задержанием в районе совместного рыболовства 25 марта 2018 года украинскими пограничниками сейнера «Норд», шедшего под российским флагом. Сейнер и его экипаж были препровождены украинскими силовиками в Бердянск. Если экипажу «Норда» впоследствии удалось разными путями выбраться домой, то сам сейнер Киев Москве так и не вернул.

Резюмируя, можно отметить стремление властей Украины раздуть скандал на ровном месте в угоду дальнейшему нагнетанию в стране антироссийских настроений. Не удивлюсь, если завтра госпожа Данилова просигнализирует о том, что двигатель на «Волге» злонамеренно вывели из строя российские диверсанты. А что? Нагнетать так нагнетать!

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