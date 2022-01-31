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Ростелеком получит доступ к игровым технологиям американской Nvidia

  /   Обновлено: 31 января 2022 10:14
Экономика
Ростелеком получит доступ к игровым технологиям американской Nvidia
wikimedia.org  /  ОАО «Ростелеком»

Москва, 31 января. Российский провайдер цифровых услуг и сервисов Ростелеком может получить контрольную долю в сервисе облачного гейминга GFN.ru. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Игровой сервис GFN использует технологии американской компании Nvidia, которые позволяют играть в компьютерные игры на удаленных серверах даже на не самых сильных ПК. По данным издания, Ростелеком в скором будущем получит контроль над данным проектом.

Согласно информации «СПАРК-Интерфакс», 51% акций компании в настоящее время принадлежат SFI Саида Гуцериева. Остальная часть бумаг в 49% находится у исполнительного директора Павла Троицкого. Однако после сделки доля Ростелекома будет равняться 51%, SFI и Троицкий сохранят за собой по 25% и 24% соответственно.

Аналитики пишут, что отечественный провайдер собирается инвестировать в проект примерно 1,5 млрд рублей. Приток денежных средств позволит GFN закупиться новым оборудованием, а также выйти на зарубежные рынки.

Группа «Сафмар» открыла проект GFN в октябре 2019 года, проинвестировав на более чем 1 млрд рублей. Сервис использует технологии, с помощью которых доступ к требовательным играм посредством серверов и интернета получают пользователи старых компьютеров и ноутбуков Windows и macOS. Выручка GFN в 2020 году достигла 177 млн рублей, а убыток составил 382 млн рублей.

Основатель инвесткомпании A.Partners Алексей Соловьев отмечает, что Россия является одним из десяти самых крупных рынков видеоигр и киберспорта в мире, поэтому сделка имеет большой потенциал. В позапрошлом году объем рынка РФ в облачном гейминге составил 4,6 млн долларов (данные PWC).

Военный журналист Александр Харченко ранее предположил, что геймеры в будущем по своей эффективности и профессионализму сравняются с опытными бойцами спецназа.

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Все новости / Экономика / Ростелеком получит доступ к игровым технологиям американской Nvidia
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