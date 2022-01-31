Геологи обнаружили новые залежи нефти на месторождении Узень в Казахстане

Нур-Султан, 31 января. Геологи казахской национальной нефтяной компании «Казмунайгаз» нашли новые залежи нефти на месторождении Узень Мангистауской области на юго-западе Казахстана, сообщает ИА «Красная Весна» со ссылкой на пресс-службу компании.

Новая оценка нефтяных запасов на месторождении Узень улучшит экономические показатели компании. Специалисты «Казмунайгаза» преступили к корректировке проекта разработки месторождения.

«В итоге проведенной работы запасы нефти месторождения Узень увеличились на 8%, что в количественном выражении составляет 39,9 млн тонн извлекаемых запасов», — отмечает пресс-служба предприятия.

Месторождение Узень — самое крупное месторождение не только в Казахстане, но и во всем мире. Оно отличается уникальными геологическими запасами. Рекордные объёмы по добыче нефти были достигнуты в 1975 году — 16,3 млн тонн. Сейчас там добывают около 7 млн тонн нефти в год.

На Приохотской перспективной площади в Магаданской области было найдено мощное промышленное медно-порфировое месторождение. По данным Уральского государственного горного университета, выявленное месторождение имеет протяженность более 600 метров, а ресурсный потенциал может достигать 9,8 млн тонн меди.