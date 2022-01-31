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Премьер Великобритании Джонсон отменил визит в Японию из-за ситуации вокруг Украины

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Политика
Премьер Великобритании Джонсон отменил визит в Японию из-за ситуации вокруг Украины
gov.uk

Токио, 31 января. Глава Правительства Великобритании Борис Джонсон отменил планировавшийся на февраль визит в Японию. По информации агентства Kyodo, причиной стала напряженная ситуация вокруг Украины.

Согласно японским СМИ, инициатором отмены поездки стал официальный Лондон. Изначально планировалось, что Джонсон встретится с главой кабмина Японии Фумио Кисидой и обсудит широкий спектр тем, от коронавируса до ситуаций вокруг КНР и Украины.

«Как сообщили несколько источников, японская и британская стороны вели приготовления, но Великобритания выступила с предложением об отмене визита в Японию в связи с ростом напряженности ситуации вокруг Украины», — сообщили источники Kyodo.

Ранее глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс сообщила о расширении пакета антироссийских санкцией в связи с напряженностью вокруг Украины. По информации НСН, санкции предусматривают заморозку активов компаний из России, которым Уайтхолл приписывает «связь с Кремлем».

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украина Борис Джонсон япония великобритания визит
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