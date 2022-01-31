Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты в окрестностях Дамаска

Дамаск, 31 января. Средства противовоздушной обороны Сирийской Арабской Армии (САА) перехватили несколько ракет, нацеленных на окрестности Дамаска.

وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط دمشق



التفاصيل على الرابط : https://t.co/tmSKmHzHJj — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) January 31, 2022

Военные источники издания SANA сообщают, что инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник около 3:05 по местному времени (2:05 по Москве). По предварительным данным, работа ПВО позволила сбить большую часть ракет и избежать людских жертв, однако есть сведения о нанесенном материальном ущербе.

Подробности произошедшего уточняются. По предварительной версии, целью нападения мог быть располагающийся на сирийской территории склад оружия иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который в свое время оказывал поддержку правительственным силам в борьбе с боевиками.

#BREAKING: Minutes ago, #Israel Air Force degraded air defense network of #Damascus again. Also as the 107th Squadron had been prepared for within the past few days, its F-16I Strike fighters conducted an airstrike in #Syria & destroyed a weapon cache of #IRGC near #Damascus. pic.twitter.com/rXaZWTszBO — Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) January 31, 2022

Израильские пресса при этом акцентирует внимание на сведениях о переброске большого количества оружия из Исламской Республики в Сирию за последние несколько недель.

При этом СМИ подчеркивают, что удар по предполагаемому объекту КСИР был организован всего через несколько часов после того, как проиранские подразделения йеменских хуситов выпустили несколько ракет по столице ОАЭ. Все эти события произошли на фоне визита израильского президента Ицхака Герцога в Абу-Даби.

A series of cargo flights on airlines used to transport Iranian weapons traveled between Iran and Syria in recent weeks.#Iran | #Syriahttps://t.co/YDSq5dG9Tp — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) January 31, 2022

Местные СМИ отмечают, что удар был нанесен самолетами еврейского государства из воздушного пространства Ливана: ракеты выпущены со стороны находящегося неподалеку от границы города Рияк провинции Бекаа.

Об аналогичном нападении на территорию Сирийской Арабской Республики (САР) в прошлый раз сообщалось 28 декабря 2021 года. Тогда авиация еврейского государства ударила по контейнерной площадке в торговом порту Латакии, результатом чего стали сильный пожар и повреждение гражданской инфраструктуры. И это было уже третье нападение за один месяц: до этого схожие инциденты фиксировались 7 и 16 декабря.

Сейчас, как и в предыдущие разы, представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказываются от комментариев по поводу своих агрессивных действий.