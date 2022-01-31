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Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты в окрестностях Дамаска

Весь мир
Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты в окрестностях Дамаска
Pr Scr twitter.com  / 

Дамаск, 31 января. Средства противовоздушной обороны Сирийской Арабской Армии (САА) перехватили несколько ракет, нацеленных на окрестности Дамаска.

Военные источники издания SANA сообщают, что инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник около 3:05 по местному времени (2:05 по Москве). По предварительным данным, работа ПВО позволила сбить большую часть ракет и избежать людских жертв, однако есть сведения о нанесенном материальном ущербе.

Подробности произошедшего уточняются. По предварительной версии, целью нападения мог быть располагающийся на сирийской территории склад оружия иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который в свое время оказывал поддержку правительственным силам в борьбе с боевиками.

Израильские пресса при этом акцентирует внимание на сведениях о переброске большого количества оружия из Исламской Республики в Сирию за последние несколько недель.

При этом СМИ подчеркивают, что удар по предполагаемому объекту КСИР был организован всего через несколько часов после того, как проиранские подразделения йеменских хуситов выпустили несколько ракет по столице ОАЭ. Все эти события произошли на фоне визита израильского президента Ицхака Герцога в Абу-Даби.

Местные СМИ отмечают, что удар был нанесен самолетами еврейского государства из воздушного пространства Ливана: ракеты выпущены со стороны находящегося неподалеку от границы города Рияк провинции Бекаа.

Об аналогичном нападении на территорию Сирийской Арабской Республики (САР) в прошлый раз сообщалось 28 декабря 2021 года. Тогда авиация еврейского государства ударила по контейнерной площадке в торговом порту Латакии, результатом чего стали сильный пожар и повреждение гражданской инфраструктуры. И это было уже третье нападение за один месяц: до этого схожие инциденты фиксировались 7 и 16 декабря.

Сейчас, как и в предыдущие разы, представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказываются от комментариев по поводу своих агрессивных действий.

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