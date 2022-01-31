Ручная норка из Белоруссии собирает миллионы просмотров в TikTok

Комнатная норка из Белоруссии неожиданно обрела популярность в Сети. Представительница семейства куньих умиляет пользователей своими повадками и привычкой вести за собой хозяйку.

Звезда соцсетей раньше была дикой хищницей. Анастасия из Минска подобрала норку на даче у озера: та была серьезно ранена и нуждалась в помощи.

«Она долго кричала, была очень напугана. Соседи помогли ее выловить. У нее была глубокая ранка на шее, в которой завелись опарыши», — рассказала девушка.

Нора уже знает несколько команд хозяйки. Она следует за Анастасией, когда та говорит: «Пойдем». Также хищница понимает призыв искупаться в ванне или посмотреть в окошко. Она хватает девушку за палец и ведет в нужном направлении.

«Когда я загрузила несколько милых роликов в TikTok, сразу появилось большое количество людей, которые захотели себе норку. После чего я решила загрузить еще несколько роликов о другой стороне содержания норок, чтобы люди поняли, что это не такое уж и милое животное», — пояснила жительница Минска.

Анастасия заявила, что для норки очень важно сохранять постоянную активность. Поэтому животное нельзя держать в клетке, иначе пушистый зверек разозлится и превратится в «монстра-убийцу». По мнению девушки, ее отношения с Норой — исключение из правил. Обычно представителей семейства куньих, изъятых из дикой природы, почти невозможно сделать ручными.

Пользователей Сети не разочаровывают финансовые и эмоциональные затраты, связанные с содержанием животного. На аккаунт пушистика подписано почти полмиллиона человек. При этом жительница Белоруссии призывает подписчиков не забирать норок из их естественной среды обитания.