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Продолжение «Секса в большом городе» могут продлить на второй сезон

Общество
Продолжение «Секса в большом городе» могут продлить на второй сезон
кадр из сериала «И просто так»

Лос-Анджелес, 31 января. Сериал «И просто так», являющийся сиквелом «Секса в большом городе», может получить продолжение. Предполагается, что авторы хотят продлить его на второй сезон.

Один из источников утверждает, что создатели «И просто так» довольны проектом, поэтому шансы на продолжение велики, однако переговоры по этому вопросу еще не начались. По словам другого инсайдера, авторы хотят вернуть расположение раскритиковавших сиквел поклонников с помощью второго сезона.

«Они хотят доказать, что способны сделать второй сезон лучше, и что возвращение шоу было оправданным», — приводит слова источника Page Six.

Представители HBO тоже говорили о возможности продолжения, отметив, что это довольно дорогой проект. Для съемок второго сезона «И просто так» нужно получить одобрение актрисы Сары Джессики Паркер и исполнительного продюсера Майкла Патрика Кинга, передает Teleprogramma.pro.

Ранее зрители выразили возмущение одной из сцен сиквела «Секса в большом городе», в которой прозвучала шутка про «русскую проститутку». Негодующие поклонники призвали игнорировать сериал.

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сериал секс в большом городе и просто так
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