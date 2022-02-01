«Санкционное громыхание»: почему Лондон не введет «адский» пакет ограничительных мер против РФ

У правительства Бориса Джонсона дела идут из рук вон плохо, премьер не хочет уходить в отставку потому, что у него слишком сильно «чешется» Украина. Поэтому все эти санкционные громыхания Лондона нужны больше ему самому, чтобы оттенить собственные проблемы. Об этом ФАН рассказал политолог Максим Жаров.

Санкции Лондона

Лондон в рамках нового пакета ограничительных мер против России намерен заморозить активы российских компаний, «связанных с Кремлем», а также запретить въезд в страну ряду лиц. Об этом сообщает газета The Times.

Отмечается, что запрет на въезд в Британию будет касаться физических и юридических лиц, которые имеют «стратегическое значение» для российских властей.

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«[Санкции] значительно усилят нашу способность бить Россию там, где ей по-настоящему больно. [Элизабет] Трасс хочет придать вес нашим предупреждениям Кремлю о том, что любое вторжение приведет к серьезным экономическим убыткам», — цитирует издание неназванного источника в Форин-офисе.

«Санкционное громыхание»

Как отметил Максим Жаров, пока ни один из «адских» пакетов санкций против России, которыми второй год запугивают весь мир США и Великобритания, не был введен в действие. Разница между словами и делами у Лондона и Вашингтона в отношении России столь велика, что скоро не останется человека, который бы верил в это «санкционное громыхание».

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«У правительства Бориса Джонсона дела идут из рук вон плохо, премьер не хочет уходить в отставку, потому что у него слишком сильно «чешется» Украина. Поэтому все эти санкционные громыхания Лондона нужны больше ему самому, чтобы оттенить собственные проблемы. В связи с этим всерьез рассуждать над последствиями введения этих санкций для России совершенно бессмысленно», — заключил Максим Жаров.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.