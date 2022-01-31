Киев, 31 января. Украина может угодить в передрягу из-за безрассудных действий власти. Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник порассуждал, каким будет послевоенный период в стране.

Президент Владимир Зеленский уже давно перестал быть управленцем и лидером, за которым последуют граждане. По мнению Олейника, если Киев все-таки начнет войну с Донбассом, то только грамотные шаги сторон помогут решить проблему гуманно.

«Есть сценарий: Украина прекращает войну, заключает мирное соглашение с Донбассом, начинает сотрудничество, в первую очередь экономическое. Так существовали две Германии до 1990 года, — написал бывший депутат в Telegram-канале, имея в виду ФРГ и ГДР. — Со временем, ни сегодня и ни завтра, придет понимание, как региону и стране жить дальше. Уверен, постепенно произойдет полное единение территорий по принципу федерации. Но такой сценарий был бы хорош, если бы Зеленский отстоял суверенитет и сказал, что Украина с Донбассом сами будут решать конфликт. Но он несамостоятельный».

Ранее Зеленский призвал ввести санкции против России. Простых Украинцев эти слова привели в ярость. Они напомнили президенту, что недавно он говорил о стабильной обстановке в стране.