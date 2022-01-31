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Партия премьера Португалии Антониу Кошты получила 117 мест в парламенте страны

Политика
Партия премьера Португалии Антониу Кошты получила 117 мест в парламенте страны
wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0

Лиссабон, 31 января. Социалистическая партия португальского премьер-министра Антониу Кошты одержала победу во время проведения досрочных парламентских выборов. Соответствующую информацию опубликовало Министерство внутренней администрации Португалии.

После обработки 99,13% бюллетеней стало известно, что политическое объединение сумело заработать 117 из 230 мандатов в Собрании республики. Вслед за партией Кошты идут социал-демократы, которых возглавляет Руй Риу. Им досталось 71 место в парламенте. Представители партии «Хватит» сумели заработать 12 депутатских кресел.

До этого сообщалось, что действующий президент Италии Серджо Маттарелла одержал победу на выборах главы государства, передает телеканал «360».

Плюс ко всему первые региональные выборы прошли на территории Финляндии. Гражданам страны предстояло избрать депутатов местных советов.

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выборы парламент португалия
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