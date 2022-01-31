Стоимость нефти выросла в начале торгов на сырьевых биржах

Москва, 31 января. Нефтяные котировки продемонстрировали рост во время утренней сессии в понедельник. Об этом свидетельствуют данные торгов на сырьевых биржах.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки West Texas Intermediate crude в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже составила 87,9 доллара за баррель, что на 1,2% выше данных предыдущего дня торгов. Стоимость фьючерсов нефти североморской марки Brent с поставкой в апреле 2022 года на Лондонской бирже ICE достигла 89,4 доллара за баррель, что оказалось на 1% выше данных предыдущей сессии.

Рост цен на черное золото происходит на фоне роста геополитической напряженности. Биржевые спекулянты реагируют на заявления о готовящихся санкциях против РФ, которые способны спровоцировать перебои с поставками нефти и газа.

Стоимость нефти после семилетнего максимума начнет идти на спад в рамках коррекции рынка. Такую точку зрения высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.