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Девочка спасла младших братьев и младенца из пожара в Забайкалье

Общество
Девочка спасла младших братьев и младенца из пожара в Забайкалье
freeimages.com  /  Richárd Dancsi

Чита, 31 января. Одиннадцатилетняя школьница спасла трех младших братьев из пожара в Забайкалье. В результате происшествия никто не пострадал.

Инцидент произошел в Борзе. Родители ушли в магазин, оставив присматривать за тремя маленькими детьми 11-летнюю дочь. Девочка укладывала спать 11-месячного малыша, и в этот момент произошло короткое замыкание электропроводки.

Подросток почувствовала запах дыма, который шел из детской комнаты, где были два мальчика, и увидела горящую кровать. Школьница разбудила братьев и быстро вывела их в подъезд, взяв малыша на руки. Потом она постучала в соседнюю квартиру и попросила вызвать пожарных. Однако их помощь не потребовалась, потому что домой вернулся отец и потушил огонь на площади четырех квадратных метров.

Четвероклассник из Ульяновска спас жизнь мужчины с ножевым ранением. Он позвонил в скорую помощь, а затем своей маме.

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