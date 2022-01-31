Борьба с ИГ на юге и покушение на министра — что произошло в Ливии с 24 по 30 января

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги уходящей недели и рассказывает об основных событиях, произошедших в Ливии с 24 по 30 января 2022.

Происшествия

Террористы подорвали автомобиль Ливийской национальной армии (ЛНА) на юге страны. В результате погибли двое солдат. Ответственность за атаку взяла на себя организация «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

ЛНА в рамках широкомасштабной операции по борьбе с радикальными вооруженными группами ликвидировала более 20 членов ИГ1. Бои прошли в районе Джебель Асида к югу от населенного пункта Аль-Катрун в провинции Феццан.

«В результате столкновений убиты 23 боевика «Исламского государства», четверо из них взорвали себя перед арестом», — заявил на своей странице в Facebook глава управления по поддержанию морального духа ЛНА Халид аль-Махджуб.

Группировка RADA, которую возглавляет Абд аль-Рауф Карра, задержала министра здравоохранения ПНЕ Али аз-Занати. Арест произведен по приказу генпрокурора Садика ас-Сура в международном аэропорту Митига в Триполи. Причины не разглашаются, однако незадолго до этого глава нелегитимного кабмина Абд аль-Хамид Дабиба выражал недовольство работой руководителя ведомства и его постоянным отсутствием на заседаниях. Чиновника арестовали в разгар новой волны Covid-19 в стране.

Покушение на убийство министра юстиции Халиму Абдель Рахман совершено в районе Ас-Савани к югу от Триполи. Об этом сообщается в заявлении возглавляемого ведомства с призывом ко всем соответствующим органам безопасности принять меры для поимки злоумышленников.

Политика

Председатель парламента Ливии Агила Салех в ходе очередного заседания призвал сформировать комитет для разработки и составления Конституции страны. По его словам, экспертов в новый орган должны выбрать Палата представителей и Высший государственный совет (ВГС).

#عاجل| رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يدعو لعدم مشاركة أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في لجنة صياغة الدستور قائلا: "أتركوا الأمر للخبراء"| لتفاصيل اوفى من هنا: https://t.co/Z7J5m8WhNK#الوسط #WTV pic.twitter.com/IuW2kh9kuv — بوابة الوسط (@alwasatnewsly) January 24, 2022

Салех анонсировал также начало приема заявок от кандидатов на пост главы нового переходного кабмина вместо утратившего легитимность Правительства национального единства (ПНЕ). Регистрация стартует 25 января. Согласно условиям, каждый претендент должен получить рекомендации от определенного числа парламентариев и членов ВГС.

رئيس مجلس النواب #عقيلة_صالح: على المترشح لمنصب رئاسة الحكومة أن يتحصل على 25 تزكية من #مجلس_النواب و15 تزكية من مجلس الدولة#ليبيا #218NEWS pic.twitter.com/hT2eo5FgHy — 218NEWS (@218news) January 25, 2022

Заместитель Постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил в ходе заседания Совета Безопасности, что Москва намерена и дальше активно участвовать в международных усилиях по урегулированию ситуации в Ливии. По словам представителя РФ, народу североафриканского государства следует не затягивать дискуссию по проведению избирательного процесса после срыва выборов 24 декабря.

Полянский заявил также, что Россия не видит подвижек на военном направлении в Ливии, подчеркнув необходимость принятия дополнительных мер против возобновления насилия.

Совет Безопасности ООН так и не проголосовал за продление мандата Миссии по поддержке Ливии (МООНПЛ). Между государствами-членами вспыхнули острые разногласия по поводу сроков действия МООНПЛ и необходимости назначить нового главу, место которого пустует с декабря 2021 года.

Депутаты Палаты представителей проголосовали против участия ВГС в консультациях по формированию нового кабмина. Это произошло в ходе очередного заседания парламента, созванного для обсуждения механизма выбора премьер-министра.

Сын покойного лидера Ливии Муаммара Каддафи и претендент на президентских выборах Сейф аль-Ислам выступил с инициативой по урегулированию политического кризиса в стране. Согласно опубликованному его адвокатом Халедом аз-Заиди заявлению, политик предложил в кратчайшие сроки провести парламентские выборы, после чего перейти к организации президентских.

Министерство внутренних дел ПНЕ получило из Италии новое оборудование для борьбы с нелегальной миграцией общей стоимостью 42 млн евро. Оно предназначено для содействия поисково-спасательных операций на море и включает в себя запчасти для катеров и передвижную мастерскую по техническому обслуживанию.

#ليبيا| تسلمت وزارة الداخلية معدات جديدة من #إيطاليا لمكافحة الهجرة غير النظامية بقيمة 42 مليون يورو ، تتمثل في ورشة متنقلة للصيانة وقطع غيار للقوارب ومكاتب إدارية متنقلة.

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Утративший легитимность глава ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба принял решение назначить временно исполняющим обязанности министра здравоохранения своего заместителя Рамадана Абу Джанаха вместо арестованного силами RADA Али аз-Занати. Перестановки проходят на фоне резкого увеличения случаев COVID-19 в стране.

Экономика

Спикер парламента Агила Салех обвинил ПНЕ во главе с Абд аль-Хамидом Дабибой в том, что оно растратило из государственного бюджета около 86 млрд динаров, не предоставив отчета.

Объем египетского экспорта в Ливию увеличился за 2021 год на 64,5%. Согласно данным министерства торговли и промышленности АРЕ, сумма ввезенной в соседнюю страну продукцию достигла за 12 месяцев 938 млн долларов.

Источник в коммунальных службах сообщил, что с 2011 года в североафриканском государстве приостановлено возведение около 300 тыс. единиц жилья. Крупнейшим из застопорившихся проектов является комплекс в районе Ганфуда на окраине Бенгази, реализуемый китайской корпорацией CSCEC.

مصدر بجهاز الإسكان: هناك 300000 وحدة سكنية توقف العمل بها منذ 2011 . #سيف_الإسلام_القذافي #ليبيا_تنتخب https://t.co/sC5iIowydg — قناة الخضراء _ green tv (@greenchaneltv) January 29, 2022

Первый экономический форум женщин-предпринимателей состоялся в Ливии. Его организация прошла при поддержке Министерства экономики и торговли ПНЕ. В работе конференции принял участие глава ведомства Мухаммад аль-Хувейдж.

Общество

Обильные снегопады обрушились на горные районы Аль-Джебель аль-Ахдар на северо-востоке Ливии. Необычная для местных жителей погода держится уже несколько дней подряд. Кое-где температура воздуха опускается ниже нуля, что также нетипично для данных широт.

Всемирная организация здравоохранения объявила о подписании соглашения с Национальной нефтяной корпорацией и ее международными партнерами (Inurepsol Corporation и Total Energy) на несколько миллионов долларов. Проект направлен на развитие медицинских услуг для ливийских детей, больных раком.

خبر | منظمة الصحة العالمية تعلن توقيع اتفاقية مع المؤسسة الوطنية للنفط وشركائها الدوليين (مؤسسة إينيوريبسول وتوتال للطاقة)، بملايين الدولارات، لتعزيز الخدمات الصحية للأطفال المصابين بالسرطان في ليبيا.#ليبيا_أوبزرفر #ليبيا pic.twitter.com/ydGGGdnhNg — ‎ليبيا أوبزرڤر - The Libya Observer (@lyobserver_ar) January 27, 2022

Более 160 нелегальных чадских мигрантов, в том числе 37 женщин, эвакуированы в столицу своей страны Нджамену. Рейс отправлен из международного аэропорта Митига в Триполи.

1 Организация запрещена на территории РФ.