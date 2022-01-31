Жительница Алтайского края спасла брошенных на трассе котят в мешке

Барнаул, 31 января. Новорожденных котят положили в мешок и выбросили на оживленную трассу в Алтайском крае. Неравнодушная женщина спасла пушистых малышей от неминуемой гибели .

По информации СМИ, местная жительница ехала из Сросток и в какой-то момент увидела на дороге шевелящийся мешок.

«Сначала не могли понять, что там, просто видели, что шевелится, испугались», — поделилась автомобилистка.

Позже она все же решила проверить мешок и обнаружила в нем нескольких котят. Всех животных женщина забрала домой. Когда питомцы окрепнут и наберут вес, их спасительница подберет им любящих и надежных хозяев.

Накануне жители Пермского края спасли провалившуюся в открытый люк собаку.