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Жительница Алтайского края спасла брошенных на трассе котят в мешке

  /   Обновлено: 31 января 2022 09:49
Общество
Жительница Алтайского края спасла брошенных на трассе котят в мешке
pixabay.com  /  congerdesign

Барнаул, 31 января. Новорожденных котят положили в мешок и выбросили на оживленную трассу в Алтайском крае. Неравнодушная женщина спасла пушистых малышей от неминуемой гибели .

По информации СМИ, местная жительница ехала из Сросток и в какой-то момент увидела на дороге шевелящийся мешок.

«Сначала не могли понять, что там, просто видели, что шевелится, испугались», — поделилась автомобилистка.

Позже она все же решила проверить мешок и обнаружила в нем нескольких котят. Всех животных женщина забрала домой. Когда питомцы окрепнут и наберут вес, их спасительница подберет им любящих и надежных хозяев.

Накануне жители Пермского края спасли провалившуюся в открытый люк собаку.

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