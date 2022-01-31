Сенатор Климов спрогнозировал катастрофу на мировых рынках из-за санкций против России

Москва, 31 января. Страны, которые хотят ввести санкции против России, навредят сами себе. Такого мнения придерживается глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов.

По мнению сенатора, решить проблемы между Москвой и Западом можно только путем диалога. «Умирать за Украину» в конечном счете не захочет никто.

«Санкции, которыми Запад пугает Москву, будут в итоге самоубийственными для большинства стран ЕС, они также подорвут доверие к США как финансовому партнеру по всему миру и катастрофически обвалят глобальные рынки», — написал Климов в Telegram-канале.

Ранее издание The Times предположило, что антироссийские санкции Лондона могут коснуться энергетических компаний. Об ограничениях против Москвы также говорил глава евродипломатии Жозеп Боррель, сообщает НСН.