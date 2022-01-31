Nikkei: почти половина жителей Японии не поддерживает санкции США против РФ

Токио, 31 января. Японии необходимо принять самостоятельные решения по взаимодействию с Россией. Такие результаты показал опрос ведущей экономической газеты Nikkei.

Опрос был предназначен для демонстрации настроений жителей Японии по поводу необходимости присоединения государства к антироссийским санкциям США на фоне напряженной обстановки вокруг Украины. Мнения разделились почти поровну.

45% респондентов посчитали, что Токио «следует принимать независимые самостоятельные решения», 43% полагают, что страна должна «идти в ногу» с Соединенными Штатами. Оставшаяся часть опрошенных затруднилась с ответом. 49% представителей правящей Либерально-демократической партии Японии поддержали позицию Вашингтона в теме ограничительных мер, направленных против России.

Опрос провели на базе стационарных и мобильных телефонов. В нем поучаствовало около тысячи японских граждан от 18 лет.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио намерен развивать комплексные отношения с Москвой, включая область энергетики.