Куравлев бегал за Ярмольником с кулаками из-за ошибки на творческом вечере

Москва, 31 января. Актер театра и кино Леонид Ярмольник тепло высказался о покойном коллеге Леониде Куравлеве. Он вспомнил о шутке, из-за которой артист сильно злился.

Ярмольник встречался с Куравлевым на съемочной площадке. Они вместе снимались в картинах «Ищите женщину» и «Медный агент». По его словам, у артиста был фантастический подход к работе. Куравлев был настоящим самородком, необычным в актерских и человеческих проявлениях.

Ярмольник вместе с коллегой ездил зарабатывать деньги с помощью так называемых творческих вечеров от разных сообществ. Больше всего платили от «Знания» и общества книголюбов. Куравлев получал за вечер 70 рублей, а Ярмольник — 50 рублей.

Как вспоминает звезда фильма «Трудно быть богом» в разговоре с «Московским комсомольцем», Куравлев не любил записки от зрителей. Поэтому в правом кармане пиджака у него всегда лежали бумажки, на которые он отвечал когда-то раньше. Однажды Ярмольник переложил записки в другой карман, пишет Teleprogramma.pro.

«Когда пришел момент отвечать на записки, он привычным движением полез в правый карман, и…. надо было видеть его лицо, когда он прочитал первую записку. И с каждой запиской, я видел из кулис, он готов был потерять сознание. Ну а потом за кулисами он, хохоча, бегал за мной и кричал: «Убью гада»», — вспомнил Ярмольник о своей ошибке.

Леонид Куравлев умер 30 января на 86-м году жизни. В начале января он попал в больницу, его состояние было тяжелым. Врачи до последнего боролись за жизнь именитого артиста, но спасти его не удалось.