Луганск, 31 января. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что защитники Донбасса готовы позитивно оценить решение РФ о поставках оборонительного оружия.

Руководитель ЛНР Леонид Пасечник напомнил в интервью РИА Новости, что республика с 2014 года добивается мирного разрешения конфликта.

«Мы с благодарностью воспримем такое решение (о поставках вооружения из РФ. – Прим. ФАН), если оно будет принято. Мы выступаем за мирное урегулирование и уже почти восемь лет пытаемся добиться именно такого результата», — заявил спикер.

Ранее Пасечник предупредил о стягивании Вооруженными силами Украины тяжелой боевой техники к линии разграничения в Донбассе. О жесткой реакции Пасечника на американские попытки санкционного нажима на ЛНР информировало «Утро.ру».