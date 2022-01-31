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Пасечник: ЛНР с благодарностью примет решение о поставках российского вооружения

  /   Обновлено: 31 января 2022 10:09
Армия
Пасечник: ЛНР с благодарностью примет решение о поставках российского вооружения
Федеральное агентство новостей

Луганск, 31 января. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что защитники Донбасса готовы позитивно оценить решение РФ о поставках оборонительного оружия.

Руководитель ЛНР Леонид Пасечник напомнил в интервью РИА Новости, что республика с 2014 года добивается мирного разрешения конфликта.

«Мы с благодарностью воспримем такое решение (о поставках вооружения из РФ. – Прим. ФАН), если оно будет принято. Мы выступаем за мирное урегулирование и уже почти восемь лет пытаемся добиться именно такого результата», — заявил спикер.

Ранее Пасечник предупредил о стягивании Вооруженными силами Украины тяжелой боевой техники к линии разграничения в Донбассе. О жесткой реакции Пасечника на американские попытки санкционного нажима на ЛНР информировало «Утро.ру».

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ЛНР оружие пасечник
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