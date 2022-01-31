Московская пенсионерка лишилась полумиллиона рублей из-за пароля от онлайн-банка

Москва, 31 января. Московская полиция ищет мошенников, которые сняли с банковской карты 81-летней женщины практически все сбережения.

Москвичка, которая до выхода на пенсию работала главным бухгалтером в нескольких солидных организациях, активно пользуется современными гаджетами. Так, она с помощью сервиса онлайн-банка аккумулировала на своем счету средства для приобретения автомобиля. В случае неполадок в приложении она обращалась за помощью к сотрудникам банка, сообщает Life.

В ответ на очередную претензию специалисты банка посоветовали ей срочно сменить пароль от личного кабинета, но она сделала это лишь через несколько дней. Открыв приложение, женщина вместо 500 тысяч обнаружила на своем счете всего 500 рублей. В банке ей пояснили, что за последние несколько дней были зафиксированы несколько трансакций по переводу ее средств на чужой счет. Полиция начала расследование в связи с преступлением.

Ранее ФАН сообщал о том, как у петербургской пенсионерки мошенники выманили почти 2 миллиона рублей. Они представились специалистами службы безопасности банка и убедили жертву для устранения угрозы ее банковскому счету перевести деньги на более безопасный счет. Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.