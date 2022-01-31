Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 января 11:40
11:38
Происшествия
Полиция задержала более 60 человек после массовой драки со стрельбой в Москве
11:37
Общество
Народного артиста Бориса Щербакова госпитализировали из-за возраста
11:36
Происшествия
В Шереметьево задержали мужчину за угрозу взорвать терминал
11:33
Экономика
Жителей России предупредили об изменениях в выплатах и налогах в феврале
11:32
Политика
Адвокат Монтян: США при помощи Украины провоцируют Путина на жесткий ответ
11:32
Общество
В Евпатории выясняют, почему директор школы «разгромила» класс химии
11:28
Общество
Мужчины предлагают огромные суммы за ужин с актрисой Толкалиной
11:26
Политика
Политолог Киреев назвал причину отказа Франции бойкотировать Олимпийские игры в Пекине
11:25
Спорт
«Брентфорд» объявил о переходе перенесшего клиническую смерть на Евро-2020 Эриксена
11:25
Происшествия
Неизвестные застрелили двоих полицейских на юго-западе Германии
Все новости

Московская пенсионерка лишилась полумиллиона рублей из-за пароля от онлайн-банка
Общество
Московская пенсионерка лишилась полумиллиона рублей из-за пароля от онлайн-банка
pixabay.com  / 

Москва, 31 января. Московская полиция ищет мошенников, которые сняли с банковской карты 81-летней женщины практически все сбережения.

Москвичка, которая до выхода на пенсию работала главным бухгалтером в нескольких солидных организациях, активно пользуется современными гаджетами. Так, она с помощью сервиса онлайн-банка аккумулировала на своем счету средства для приобретения автомобиля. В случае неполадок в приложении она обращалась за помощью к сотрудникам банка, сообщает Life.

В ответ на очередную претензию специалисты банка посоветовали ей срочно сменить пароль от личного кабинета, но она сделала это лишь через несколько дней. Открыв приложение, женщина вместо 500 тысяч обнаружила на своем счете всего 500 рублей.  В банке ей пояснили, что за последние несколько дней были зафиксированы несколько трансакций по переводу ее средств на чужой счет. Полиция начала расследование в связи с преступлением.

Ранее ФАН сообщал о том, как у петербургской пенсионерки мошенники выманили почти 2 миллиона рублей. Они представились специалистами службы безопасности банка и убедили жертву для устранения угрозы ее банковскому счету перевести деньги на более безопасный счет. Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Московская пенсионерка лишилась полумиллиона рублей из-за пароля от онлайн-банка
мошенничество полиция счет
Комментировать