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Пасечник: иностранные наемники прибывают на Украину под видом инструкторов

Армия
Пасечник: иностранные наемники прибывают на Украину под видом инструкторов
rsb-group.ru

Луганск, 31 января. Иностранные наемники из американской ЧВК Academi прибывают на Украину под видом инструкторов для обучения личного состава ВСУ. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, Яворовский полигон во Львовской области только на бумаге под управлением ВСУ, а на деле уже давно находится в ведении американских наемников. Они проводят подготовку личного состава украинской армии, передает РИА Новости.

«Это совершенно не тайна, это официальные данные, что сотни иностранных инструкторов из стран НАТО на ротационной основе находятся на территории Украины», — заявил журналистам Пасечник.

Ранее власти республики сообщили, что украинские войска разместили бронетехнику у линии соприкосновения сил вопреки дополнительным соглашениям по обеспечению перемирия в Донбассе.

Представитель Народной милиции ДНР подтвердил, что у линии соприкосновения размещены РСЗО и танковые объединения для создания ударных групп, передает телеканал «360».

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