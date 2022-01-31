В России создан разведывательно-ударный беспилотник с аппаратурой спутниковой связи

В конце января текущего года министр обороны России Сергей Шойгу посетил новый завод компании «Кронштадт» в Дубне. Замечу, что новость эта отнюдь не рядовая. Во-первых, это не просто завод, а построенный в рекордные сроки первый в России завод по серийному производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Во-вторых, новое предприятие в Дубне было в первую очередь ориентировано на серийный выпуск новейших российских разведывательно-ударных БПЛА большой продолжительности полета «Иноходец» (в экспортном исполнении имеют название «Орион-Э»). В-третьих, на предприятии в Дубне министру обороны, помимо прочего, был продемонстрирован первый летный образец «Иноходца», оснащенного отечественной аппаратурой спутниковой системы связи (вариант «Иноходец-БЛА-С»).

Чтобы оценить по достоинству последнее достижение, следует обратиться к истории появления «Иноходца».

В России долгое время военное направление беспилотной авиации оставалось в тени стремительно развивающегося гражданского рынка. Боевые НИОКРы шли, но как-то без особого успеха. Эта ситуация осложнялась еще одним фактором — в 2014 году отечественная индустрия столкнулась с запретом на экспорт поршневых и турбовинтовых двигателей для малой и беспилотной авиации. Меж тем большинство опытных образцов российских БПЛА военного назначения оснащались зарубежными образцами двигателей.

В итоге из целой плеяды НИКОРов выжил только проект «Иноходец». Произошло это по той причине, что конструкторы машины пошли по наиболее сложному, но верному пути создания БПЛА с российским двигателем, которым стал АПД-115Т инженерного центра «Итлан» в Рыбинске.

«Иноходец» является своеобразной легкой версией известного американского беспилотника MQ-9 Reaper и имеет схожий облик со своим заокеанским «коллегой». Сие не означает, что российские разработчики занимались слепым копированием — схожесть облика БПЛА продиктована похожими задачами американского и российского аппаратов. Показательно, что реализация НИОКР по «Иноходцу» заняла порядка четырех лет. Для отечественного авиапрома это просто отличный результат.

ТАСС / Савицкий Вадим

Несмотря на очевидный успех «Иноходца», который начал летные испытания в 2016 году, в ВКС России в формате опытно-войсковой эксплуатации аппарат добрался лишь в 2019-м. В том же году «Иноходец» прошел обкатку в боевых условиях над Сирией. Причем там БПЛА использовался как в разведывательном, так и в ударном вариантах. 20 апреля 2020 года появилась информация о том, что «Кронштадт» и Минобороны России подписали акт приемки первого беспилотного комплекса «Иноходец» в составе трех машин. В апреле 2021-го пресс-служба компании сообщила, что «Кронштадт» начал строительство в Дубне первого в России завода по серийному производству БПЛА. Предприятие заработало уже в декабре того же года — настоящий рекорд!

Несмотря на этот блестящий результат, по теме «Иноходца» у отечественного ОПК еще оставался немалый фронт работ. В частности, полной реализации возможностей разведывательно-ударного БПЛА препятствовали два обстоятельства: отсутствие у «Иноходца» аппаратуры спутниковой системы связи и некоторая скудность линейки вооружения беспилотника. Судя по всему, в начале 2022 года «Иноходец» наконец-то получил отечественную аппаратуру спутниковой системы связи, которая позволяет беспилотнику действовать вне зоны прямой радиовидимости наземного пункта управления. Что это означает? То, что оператор, находящийся, например, где-нибудь в Подмосковье, сможет управлять «Иноходцем-БЛА-С», работающим над Сирией.

Теперь российским конструкторам осталось поработать над расширением линейки вооружения «Иноходца». Сейчас «Иноходцы» в качестве основного вооружения несут корректируемые, управляемые планирующие и свободнопадающие авиабомбы. Это обстоятельство делает беспилотник более уязвимым для средств вражеской ПВО. Чтобы не входить в их зону поражения, «Иноходцу» нужна «длинная рука». В качестве таковой, судя по имеющейся информации, сейчас разрабатывается специальная версия новейшей управляемой ракеты Х-50. Как говорится, ждем-с.