Политолог Валяев: «Ради санкций Германия готова пожертвовать «Северным потоком — 2»

России не избежать санкций не только со стороны Вашингтона, но и европейских стран. При этом ради санкций Германия готова пожертвовать «Северным потоком — 2». Такую позицию ФАН высказал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Санкции авансом

Глава международного комитета сената США Роберт Менендес не исключил, что часть санкций, готовящихся против РФ на случай обострения ситуации вокруг Украины, будет применена превентивно. Об этом он сообщил CNN.

Менендес работает над проектом «матери всех санкций», который включает меры против основных секторов экономики России, государственного долга и руководства страны. Они предназначены к применению, если ситуация вокруг Украины ухудшится.

state.gov / U.S. Department of State

«Некоторые санкции могут быть применены авансом», — заявил Менендес.

Санкции не заставят себя ждать

Как отметил Евгений Валяев, как только отношения России с Западом обострились, то стало понятно, что новые антироссийские санкции не заставят себя долго ждать. Основной вопрос — это даже не сроки их введения, а объемы новых долгосрочных ограничительных мер. Вашингтон подготовил несколько пакетов санкций, начиная с «лайта», который будет введен в ближайшее время, заканчивая «хардом», который откладывают на случай начала военных действий. Санкций не избежать не только со стороны Вашингтона, но и европейских стран. Любые «плохие новости» будут негативно сказываться на курсе российского рубля, биржевых показателях российских компаний и инвестиционном климате.

«В Германии обновились правящие элиты, которые захотят продемонстрировать Кремлю свою силу. Берлин в любом случае ввел бы какие-нибудь санкции против России, так как кроме российско-украинского обострения существуют и другие поводы, в том числе поддержка Москвой белорусского президента. К этому можно приплюсовать миграционный кризис на польской границе. Берлин готов пожертвовать даже «Северным потоком — 2», но при этом немцы стремятся сохранить статус эксклюзивных отношений с Москвой, не доводя дело до полного разрыва межгосударственных и торговых отношений», — пояснил Евгений Валяев.

Федеральное агентство новостей / Равид Гор

По его словам, США и Великобритания не против наиболее радикальных сценариев в отношениях с Москвой, так как они позволят добиться ограничительных мер на присутствие российской энергетики в Европе. Германия до последнего отстаивала проект «СП-2» и стремилась уйти от политизации энергетических отношений между ЕС и Москвой. Бывшему канцлеру Ангеле Меркель до последнего удавалось защищать такой подход не только от внутренней оппозиции, но и от претензий Вашингтона. Новый канцлер Германии Олаф Шольц вряд ли будет отстаивать меркелевские принципы до последнего, так как у него с трудом выходит отстаивать их даже в рамках правящей коалиции.

«Россия воспримет отказ от «СП-2» как повод для кардинального пересмотра отношений с ЕС и может пойти на полную заморозку диалога с Западом. Лидеры ЕС в лице Германии и Франции хотели бы избежать такого развития событий, так как это приведет к эскалации в регионе. Проблема в том, что даже реализация Минских соглашений не снимет претензии Запада к России», — добавил Евгений Валяев.

Он заметил, что это противоречие разрешить очень сложно, поэтому мы видим, что президент РФ Владимир Путин в последнее время проводит активные консультации с Китаем, Индией и Ираном. Москва таким образом демонстрирует, что у нее есть альтернативный путь развития — путь на Восток — и что Россия не так дорожит отношениями с Западом, как это принято представлять.

«Какая из сторон — Россия или Запад — больше блефует, не так важно, так как этот блеф загоняет обе стороны к наиболее опасным и кардинальным шагам», — заключил Евгений Валяев.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.