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Житель Энгельса нашел в квартире трупы пожилой матери и брата

  /   Обновлено: 31 января 2022 09:39
Происшествия
Житель Энгельса нашел в квартире трупы пожилой матери и брата
Федеральное агентство новостей

Саратов, 31 января. Мужчина, придя в квартиру на проспекте Строителей в Энгельсе, обнаружил свою 71-летнюю мать и 38-летнего брата без признаков жизни. На место была вызвана бригада скорой помощи. Медики констатировали смерть обоих. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Специалисты осмотрели тела, однако не увидели признаков насильственной смерти. Назначен ряд экспертиз, которые помогут установить точную причину гибели. Правоохранители проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В Кемеровской области волонтеры организовали поиски 33-летней женщины, об исчезновении которой стало известно 1 января. Гражданку нашли мертвой спустя пару недель, информирует А42.

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