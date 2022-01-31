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Тамара Семина назвала смерть заветной мечтой Леонида Куравлева

  /   Обновлено: 31 января 2022 09:45
Общество
Тамара Семина назвала смерть заветной мечтой Леонида Куравлева
Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»  / 

Москва, 31 января. Звезда фильма «Иван Васильевич меняет профессию» Леонид Куравлев относился к людям и к жизни с ненавистью, поэтому мечтал умереть. Об этом заявила народная артистка РСФСР Тамара Семина, которая училась вместе с актером.

Актриса выразила сожаление в связи со смертью своего коллеги. При этом Семина считает, что Куравлев сам виноват в одиночестве и в отсутствии тяги к жизни.

«Исполнилась самая заветная мечта Леонида в последние годы — умереть. Когда мы с ним встречались, говорили по телефону, он твердил о смерти», — поделилась артистка.

Тамара Семина назвала смерть заветной мечтой Леонида Куравлева
Кадр из фильма «Две судьбы» /

По словам звезды отечественного кино, в последние годы жизни актер превратился в плаксу, которого было невозможно слушать. При этом Семина не замечала у коллеги проблем с памятью и не могла бы назвать его состояние затяжной депрессией. Актриса утверждает, что Куравлев не был общительным и веселым в молодости, а в старости стал совсем нелюдимым, причем проявилось это еще до смерти его жены.

«Навязчивые мысли о смерти были связаны из его ненависти к людям и к самой жизни», — отметила артистка в комментарии «Экспресс газете».

Напомним, Леонид Куравлев скончался 30 января. Причиной смерти 85-летнего актера стала остановка сердца. Россияне выразили в Сети соболезнования в связи с уходом артиста из жизни.

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