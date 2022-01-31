«Этот день в истории». Что произошло 31 января, праздники, факты, люди

Навыки ювелира ценились и восхвалялись во все века: точность, аккуратность и тяга к прекрасному. Сегодня во всем мире поздравляют специалистов данной области. Самыми известными представителями профессии считаются Карл Фаберже, Луи-Франсуа Картье, а также Чарльз Льюис Тиффани.

31 января была основана Кунсткамера. Император Петр I учредил первый русский музей в 1714 году. Сейчас число экспонатов, которое хранится в бывшем «Государевом кабинете» составляет более 1,2 миллиона.

Ровно 32 года назад в СССР открылся один из главных символов Запада — ресторан McDonald's. Событие произвело настоящий фурор среди наших соотечественников. В первый же день работы заведение посетили 30 тысяч человек. Сегодня в России открыто более 760 точек известной сети.

О том, какая знаменитая на весь мир ясновидящая родилась 31 января, вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».