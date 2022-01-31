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Лента
31 января 11:40
11:38
Происшествия
Полиция задержала более 60 человек после массовой драки со стрельбой в Москве
11:37
Общество
Народного артиста Бориса Щербакова госпитализировали из-за возраста
11:36
Происшествия
В Шереметьево задержали мужчину за угрозу взорвать терминал
11:33
Экономика
Жителей России предупредили об изменениях в выплатах и налогах в феврале
11:32
Политика
Адвокат Монтян: США при помощи Украины провоцируют Путина на жесткий ответ
11:32
Общество
В Евпатории выясняют, почему директор школы «разгромила» класс химии
11:28
Общество
Мужчины предлагают огромные суммы за ужин с актрисой Толкалиной
11:26
Политика
Политолог Киреев назвал причину отказа Франции бойкотировать Олимпийские игры в Пекине
11:25
Спорт
«Брентфорд» объявил о переходе перенесшего клиническую смерть на Евро-2020 Эриксена
11:25
Происшествия
Неизвестные застрелили двоих полицейских на юго-западе Германии
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«Этот день в истории». Что произошло 31 января, праздники, факты, люди

Общество

Навыки ювелира ценились и восхвалялись во все века: точность, аккуратность и тяга к прекрасному. Сегодня во всем мире поздравляют специалистов данной области. Самыми известными представителями профессии считаются Карл Фаберже, Луи-Франсуа Картье, а также Чарльз Льюис Тиффани.

31 января была основана Кунсткамера. Император Петр I учредил первый русский музей в 1714 году. Сейчас число экспонатов, которое хранится в бывшем «Государевом кабинете» составляет более 1,2 миллиона.

Ровно 32 года назад в СССР открылся один из главных символов Запада — ресторан McDonald's. Событие произвело настоящий фурор среди наших соотечественников. В первый же день работы заведение посетили 30 тысяч человек. Сегодня в России открыто более 760 точек известной сети.

О том, какая знаменитая на весь мир ясновидящая родилась 31 января, вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории». 

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