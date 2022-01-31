Российский теннисист Медведев сократил отставание от Джоковича в рейтинге ATP

Мельбурн, 31 января. Россиянин Даниил Медведев сократил отставание от первой ракетки мира Новака Джоковича в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Лидер мужской сборной России по теннису Даниил Медведев сократил до 890 очков отставание от серба Новака Джоковича в рейтинге ATP. Он остался на втором месте, значительно опережая по количеству баллов немца Александра Зверев, который сохранил третью позицию.

Соотечественник Медведева Андрей Рублев опустился с шестой на седьмую строчку. Россияне Аслан Карацев и Карен Хачанов занимают 15-е и 27-е места в рейтинге соответственно, сообщает RT.

Медведев накануне потерпел поражение в пятисетовом финальном матче Открытого чемпионата Австралии. Победителем турнира в Мельбурне стал бывший лидер рейтинга ATP Рафаэль Надаль.