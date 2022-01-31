Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 января 10:10
10:09
Происшествия
ФАН публикует видео мощного пожара на закрытом паркинге в Москве
10:08
Политика
Премьер Великобритании Джонсон отменил визит в Японию из-за ситуации вокруг Украины
10:07
Происшествия
Два человека разбились насмерть в ДТП с грузовиком на Сахалине
10:05
Общество
Московская пенсионерка лишилась полумиллиона рублей из-за пароля от онлайн-банка
10:04
Общество
Авиакомпания Lufthansa планирует возобновить полеты в Казахстан с 7 февраля
10:03
Происшествия
Полицейские задержали 13 участников гей-вечеринки с наркотиками в московской гостинице
10:03
Общество
Циклон «Надя» принесет снег и потепление в Петербург в последний день января
10:00
Весь мир
Борьба с ИГ на юге и покушение на министра — что произошло в Ливии с 24 по 30 января
10:00
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 31 января, праздники, факты, люди
09:59
Общество
Продолжение «Секса в большом городе» могут продлить на второй сезон
Все новости

Российский теннисист Медведев сократил отставание от Джоковича в рейтинге ATP

Спорт
Российский теннисист Медведев сократил отставание от Джоковича в рейтинге ATP
Global Look Press  /  Frank Molter/dpa

Мельбурн, 31 января. Россиянин Даниил Медведев сократил отставание от первой ракетки мира Новака Джоковича в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Лидер мужской сборной России по теннису Даниил Медведев сократил до 890 очков отставание от серба Новака Джоковича в рейтинге ATP. Он остался на втором месте, значительно опережая по количеству баллов немца Александра Зверев, который сохранил третью позицию.

Соотечественник Медведева Андрей Рублев опустился с шестой на седьмую строчку. Россияне Аслан Карацев и Карен Хачанов занимают 15-е и 27-е места в рейтинге соответственно, сообщает RT.

Медведев накануне потерпел поражение в пятисетовом финальном матче Открытого чемпионата Австралии. Победителем турнира в Мельбурне стал бывший лидер рейтинга ATP Рафаэль Надаль.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Российский теннисист Медведев сократил отставание от Джоковича в рейтинге ATP
медведев рейтинг теннис atp джокович
Комментировать