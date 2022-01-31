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Лента «Аллея кошмаров» возглавила российский кинопрокат на выходных

Общество
Лента «Аллея кошмаров» возглавила российский кинопрокат на выходных
Кадр из фильма «Аллея кошмаров»

Москва, 31 января. Новая кинокартина режиссера Гильермо дель Торо «Аллея кошмаров» заняла лидирующую позицию в российском прокате и странах СНГ за минувшие выходные. Триллеру удалось собрать 61,5 миллиона рублей за уик-энд.

«Аллея кошмаров» оставила позади фильм «King’s Man: начало», который заработал в России 44,3 миллиона рублей за субботу и воскресенье. Третьей по сборам на выходных стала лента «Человек-паук: Нет пути домой». Картина о приключениях супергероя Marvel собрала 39 миллионов рублей, передает портал kinobusiness.com.

Фильм «Аллея кошмаров» рассказывает о мошеннике, который объединяется с женщиной-психиатром. Вместе они решают обманывать людей, делая вид, что читают их мысли. Главные роли в картине сыграли Брэдли Купер и Кейт Бланшетт. Триллер вышел в российский прокат 20 января, пишет «Газета.Ru».

Зрители неоднозначно отнеслись к новой работе Гильермо дель Торо. Многие хвалили визуальную часть «Аллеи кошмаров», но сюжет некоторым показался слишком простым.

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