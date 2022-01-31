Лента «Аллея кошмаров» возглавила российский кинопрокат на выходных

Москва, 31 января. Новая кинокартина режиссера Гильермо дель Торо «Аллея кошмаров» заняла лидирующую позицию в российском прокате и странах СНГ за минувшие выходные. Триллеру удалось собрать 61,5 миллиона рублей за уик-энд.

«Аллея кошмаров» оставила позади фильм «King’s Man: начало», который заработал в России 44,3 миллиона рублей за субботу и воскресенье. Третьей по сборам на выходных стала лента «Человек-паук: Нет пути домой». Картина о приключениях супергероя Marvel собрала 39 миллионов рублей, передает портал kinobusiness.com.

Фильм «Аллея кошмаров» рассказывает о мошеннике, который объединяется с женщиной-психиатром. Вместе они решают обманывать людей, делая вид, что читают их мысли. Главные роли в картине сыграли Брэдли Купер и Кейт Бланшетт. Триллер вышел в российский прокат 20 января, пишет «Газета.Ru».

Зрители неоднозначно отнеслись к новой работе Гильермо дель Торо. Многие хвалили визуальную часть «Аллеи кошмаров», но сюжет некоторым показался слишком простым.