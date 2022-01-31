Большинство обещавших правильно питаться после Нового года россиян сдались

Москва, 31 января. Больше половины россиян, пообещавшие правильно питаться после Нового года, не смогли придерживаться нового распорядка и сдались.

О желании изменить пищевые привычки рассказали 72% россиян. Однако те, кто смог перейти на здоровую пищу, оказалось немного. 65% респондентов честно признались, что не смогли сдержать свое обещание. Они объяснили свой срыв привычкой питаться по-старому (39%), любовью к вредным продуктам (14%) и чрезмерной сложностью задачи (12%).

В исследовании участвовали более 2,1 тысячи человек из всех регионов России. О результатах опроса рассказал РБК со ссылкой на исследование медицинского сервиса «Доктор рядом» и агентства A2:Research.

Американский диетолог Ким Мурахвер призвала отказаться от диет и перестать худеть. Она указала, что серьезное влияние оказывает генетика. Есть риск, что похудевший человек, вернувшись к неправильной пище, вновь наберет лишние килограммы.