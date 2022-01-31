Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 января 10:10
10:09
Происшествия
ФАН публикует видео мощного пожара на закрытом паркинге в Москве
10:08
Политика
Премьер Великобритании Джонсон отменил визит в Японию из-за ситуации вокруг Украины
10:07
Происшествия
Два человека разбились насмерть в ДТП с грузовиком на Сахалине
10:05
Общество
Московская пенсионерка лишилась полумиллиона рублей из-за пароля от онлайн-банка
10:04
Общество
Авиакомпания Lufthansa планирует возобновить полеты в Казахстан с 7 февраля
10:03
Происшествия
Полицейские задержали 13 участников гей-вечеринки с наркотиками в московской гостинице
10:03
Общество
Циклон «Надя» принесет снег и потепление в Петербург в последний день января
10:00
Весь мир
Борьба с ИГ на юге и покушение на министра — что произошло в Ливии с 24 по 30 января
10:00
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 31 января, праздники, факты, люди
09:59
Общество
Продолжение «Секса в большом городе» могут продлить на второй сезон
Все новости

Большинство обещавших правильно питаться после Нового года россиян сдались

  /   Обновлено: 31 января 2022 09:16
Общество
Большинство обещавших правильно питаться после Нового года россиян сдались
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 31 января. Больше половины россиян, пообещавшие правильно питаться после Нового года, не смогли придерживаться нового распорядка и сдались.

О желании изменить пищевые привычки рассказали 72% россиян. Однако те, кто смог перейти на здоровую пищу, оказалось немного. 65% респондентов честно признались, что не смогли сдержать свое обещание. Они объяснили свой срыв привычкой питаться по-старому (39%), любовью к вредным продуктам (14%) и чрезмерной сложностью задачи (12%).

В исследовании участвовали более 2,1 тысячи человек из всех регионов России. О результатах опроса рассказал РБК со ссылкой на исследование медицинского сервиса «Доктор рядом» и агентства A2:Research.

Американский диетолог Ким Мурахвер призвала отказаться от диет и перестать худеть. Она указала, что серьезное влияние оказывает генетика. Есть риск, что похудевший человек, вернувшись к неправильной пище, вновь наберет лишние килограммы.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Большинство обещавших правильно питаться после Нового года россиян сдались
питание исследование здоровая пища
Комментировать