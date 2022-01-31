Морская авиация Балтфлота получила четыре модернизированных истребителя Су-30СМ2

Калининград, 31 января. Новые истребители Су-30СМ2 усилили морскую авиацию Балтийского флота РФ. Благодаря модернизации боевой потенциал самолетов значительно вырос.

Четыре истребителя Су-30СМ2 выполнили многокилометровый перелет с предприятия в Иркутске. Перед приземлением летчики совершили ряд сложных маневров, в том числе фигуры высшего пилотажа.

Улучшенные Су-30СМ2 обладают сверхманевренностью. Кроме того, их можно оснастить самым современным вооружением. Американские аналитики прежде отмечали, что Россия значительно укрепит оборону границ на западе страны благодаря новым истребителям.

Ранее телеканал «360» сообщал, что российские специалисты разработали уникальный метод борьбы с роем беспилотников.