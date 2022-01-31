Политолог Киреев назвал причину отказа Франции бойкотировать Олимпийские игры в Пекине

Францию уже выбросили из круга близких союзников США, пренебрегают ее интересами. Европейские союзники вообще больше не нужны Вашингтону. Об этом ФАН рассказал политолог Владимир Киреев.

Отказ от бойкота

Франция, как и обещала, не присоединилась к ряду западных стран, которые объявили дипломатический бойкот зимней Олимпиаде в Пекине. Об этом заявил французский госсекретарь по европейским делам Клеман Бон.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

«На Играх будет присутствовать министр-делегат спорта Роксана Марасиняну. Вероятно, ее не будет на церемонии открытия, однако она приедет поддержать наших спортсменов во время Олимпиады», — заявил он.

США не нужны европейские союзники

Как отметил Владимир Киреев, позиция Франции не дает понимания проводимой Парижем линии.

«То ли Франция присоединяется к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине, то ли сводит его на нет, не объявляя об этом официально. На открытии будет присутствовать специальный чиновник по вопросам Олимпиады. Однако оговаривается, это будет сделано для поддержки французских спортсменов, а не в знак официального присутствия на Играх. Вообще, по словам Бона, концепция дипломатического бойкота Олимпиады в Китае, проводимая США, малоэффективна. Она не принесет результата», — пояснил Владимир Киреев.

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У него складывается впечатление, что Франция оказалась в состоянии растерянности. С одной стороны, Париж, французский истеблишмент и президент Эммануэль Макрон лично предельно преданы атлантической солидарности. С другой стороны, Францию уже выбросили из круга близких союзников США, пренебрегают ее интересами. Европейские союзники вообще больше не нужны Вашингтону.

«Европейцы теперь всегда виноваты, за все должны платить. Уже больше не нужны, о чем было прямо указано созданием AUKUS. У Франции есть собственные интересы, резко отличающиеся от интересов Вашингтона и Лондона, в том числе в защите собственных рынков, колоний и развития торговли с Китаем и Россией. Однако в настоящий момент смелости и дальновидности Парижу не хватает. Они не могут сказать об этом вслух. Поэтому и приходится занимать такую половинчатую позицию. В этом вся Франция. Посмотрим, возможно, эта эмансипация Парижа от позиции вашингтонского обкома приобретет еще более быстрый характер. Особенно при смене президента», — заключил Владимир Киреев.

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