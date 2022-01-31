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Paramount опубликовала трейлер сериала по мотивам игры Halo

Общество
Paramount опубликовала трейлер сериала по мотивам игры Halo
Кадр из сериала «Halo»

Москва, 31 января. Новый трейлер экранизации серии видеоигр Halo в виде сериала обзавелся трейлером. Премьера шоу состоится на стриминговом сервисе Paramount+.

Сюжет будет разворачиваться в далеком будущем. Зрители будут наблюдать за конфликтом между человечеством и инопланетной расой, известной как ковенанты. Для борьбы с врагом создали сверхсильных людей, которые смогут дать отпор противникам.

В сериале мастера Чифа сыграл Пабло Шрайбер. Также в проекте появились Наташа МакЭлхоун, Боким Вудбайн, Джен Тейлор, Шабана Азми, Олив Грэй и другие. Первый эпизод выйдет на стриминге 24 марта нынешнего года.

Paramount на протяжении нескольких месяцев подогревает интерес поклонников видеоигры новыми тизерами и кадрами. В конце прошлого года студия порадовала постером с изображением главного героя франшизы Мастера Чифа.

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трейлер Paramount halo
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