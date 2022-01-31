Стоимость доллара выросла до 77,81 рубля на Московской бирже

Москва, 31 января. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи поднялся до 77,81 рубля.

Так, по сравнению с уровнем закрытия вчерашних торгов, курс вырос на копейку. Курс евро вырос на 6 копеек и составил 86,71 рубля.

Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» отмечают, что незначительные изменения валютного курса рубля к доллару и евро в начале торгов в понедельник обусловлены позитивными сигналами, поступающими с мировых рынков. С другой стороны, на него влияет сохраняющиеся геополитические и санкционные риски.

Резкие колебания курса рубля сохранятся на следующей неделе из-за высокой чувствительности рынка к геополитической повестке. Об этом заявил главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.