Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 января 10:09
10:09
Происшествия
ФАН публикует видео мощного пожара на закрытом паркинге в Москве
10:08
Политика
Премьер Великобритании Джонсон отменил визит в Японию из-за ситуации вокруг Украины
10:07
Происшествия
Два человека разбились насмерть в ДТП с грузовиком на Сахалине
10:05
Общество
Московская пенсионерка лишилась полумиллиона рублей из-за пароля от онлайн-банка
10:04
Общество
Авиакомпания Lufthansa планирует возобновить полеты в Казахстан с 7 февраля
10:03
Происшествия
Полицейские задержали 13 участников гей-вечеринки с наркотиками в московской гостинице
10:03
Общество
Циклон «Надя» принесет снег и потепление в Петербург в последний день января
10:00
Весь мир
Борьба с ИГ на юге и покушение на министра — что произошло в Ливии с 24 по 30 января
10:00
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 31 января, праздники, факты, люди
09:59
Общество
Продолжение «Секса в большом городе» могут продлить на второй сезон
Все новости

Стоимость доллара выросла до 77,81 рубля на Московской бирже

Экономика
Стоимость доллара выросла до 77,81 рубля на Московской бирже
Федеральное агентство новостей  /  Макеева Наталья

Москва, 31 января. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи поднялся до 77,81 рубля.

Так, по сравнению с уровнем закрытия вчерашних торгов, курс вырос на копейку. Курс евро вырос на 6 копеек и составил 86,71 рубля.

Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» отмечают, что незначительные изменения валютного курса рубля к доллару и евро в начале торгов в понедельник обусловлены позитивными сигналами, поступающими с мировых рынков. С другой стороны, на него влияет сохраняющиеся геополитические и санкционные риски.

Резкие колебания курса рубля сохранятся на следующей неделе из-за высокой чувствительности рынка к геополитической повестке. Об этом заявил главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Стоимость доллара выросла до 77,81 рубля на Московской бирже
доллар стоимость московская биржа
Комментировать