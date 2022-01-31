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Амурчанка убила мужа за оскорбления по телефону
Происшествия
Амурчанка убила мужа за оскорбления по телефону
inforeactor.ru  /  Жирнова Елена

Благовещенск, 31 января. Сотрудники СК России по Амурской области ведут расследование убийства мужчины в поселке Магдагачи.

По версии следствия, женщина совершила убийство мужа на бытовой почве. На момент инцидента пара жила раздельно. Как призналась подозреваемая, она не смогла вынести оскорбления, которые муж нанес ей во время телефонного разговора. Поэтому приехала к нему домой, и в ходе продолжившейся ссоры убила его. Потом она сама вызвала полицию и скорую помощь, сообщает AmurInfo.

Сейчас подозреваемая находится в СИЗО, расследование уголовного дела продолжается, скоро будет принято решение о мере пресечения.

Ранее ФАН сообщал о задержании жителя Мартыновского района Ростовской области по подозрению в убийстве двух человек у себя дома. По версии следствия, задержанный ударил ножом в грудь свою жену, после чего из ружья застрелил ее знакомого.

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