Черноморский флот вернулся в пункты постоянного базирования после учений

Севастополь, 31 января. Корабли ЧФ завершили учения в акватории Черного моря и вернулись в пункты постоянного базирования Крымской и Новороссийской военно-морских баз флота. Об этом рассказал начальник отдела информационного обеспечения флота капитан второго ранга Алексей Рулев.

Экипажи Черноморского флота (ЧФ) осуществили учебно-боевые задачи по ведению морского боя, провели артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим корабли и средства воздушного нападения условного врага.

Они также отработали противовоздушную, противолодочную, противодиверсионную оборону при стоянке на необорудованном рейде, а также на переходе морем. Корабли ЧФ вернутся на учения в Черное море после планового технического обслуживания и пополнения запасов.

Ранее стало известно, что противодиверсионные патрульные катера Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота РФ во время маневров отработали защиту гражданских судов.