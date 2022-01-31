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Черноморский флот вернулся в пункты постоянного базирования после учений

Армия
Черноморский флот вернулся в пункты постоянного базирования после учений
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Щербакова

Севастополь, 31 января. Корабли ЧФ завершили учения в акватории Черного моря и вернулись в пункты постоянного базирования Крымской и Новороссийской военно-морских баз флота. Об этом рассказал начальник отдела информационного обеспечения флота капитан второго ранга Алексей Рулев.

Экипажи Черноморского флота (ЧФ) осуществили учебно-боевые задачи по ведению морского боя, провели артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим корабли и средства воздушного нападения условного врага.

Они также отработали противовоздушную, противолодочную, противодиверсионную оборону при стоянке на необорудованном рейде, а также на переходе морем. Корабли ЧФ вернутся на учения в Черное море после планового технического обслуживания и пополнения запасов.

Ранее стало известно, что противодиверсионные патрульные катера Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота РФ во время маневров отработали защиту гражданских судов.

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