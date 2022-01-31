Политолог Ордуханян уверен в повторении Карибского кризиса

Москва, 31 января. Конфликт, подобный Карибскому кризису, повторится, но он будет выглядеть иначе. Об этом рассказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

В последние месяцы напряженность между США и Россией растет, в связи с чем многие люди стали проводить параллели с Карибским кризисом, возникшим между Кремлем и Белым домом в 1962 году. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» оценил вероятность подобных событий.

«Я думаю, в той или иной степени это повторится. Единственное, нам уже не нужно везти ракеты куда-то, чтобы угрожать, чтобы говорить. В данной ситуации принципиально изменилось только то, что до Карибского кризиса мы еще не до конца понимали невозможность ядерной войны как таковой. Сейчас это осознание при всей сложности отношений между Россией и Западом — оно все-таки существует, и все это прекрасно понимают», — подчеркнул Ордуханян.

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Он добавил, что никто не хочет повторения Карибского кризиса. США постоянно говорят, что не допустят применения ядерного вооружения. В таких случаях может сработать фактор случайности, поскольку конфликт может начаться после провокации.

Ранее президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич в эфире пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот», заявил, что Соединенные Штаты значительно отстают от России в сфере стратегических вооружений, поэтому в случае конфликта американская сторона не сможет помешать атомным подлодкам ВМФ РФ. По его словам, повторение Карибского кризиса вполне возможно, но есть ряд нюансов.