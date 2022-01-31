Опрос: отношениями с начальством довольны 52% россиян

Москва, 31 января. Рабочими отношениями с начальством довольны 52% респондентов из России. Соответствующий опрос провел сервис «Работа.ру».

Исследование проводилось в январе текущего года. В опросе участие приняли свыше семи тысяч россиян. В результатах сказано, что в прошлом году об удовлетворительных отношениях с начальством сообщили 67% опрошенных, передает ТАСС.

Из списка недовольных отношениями с начальником, 61% россиян подчеркнули, что считают руководителя некомпетентным. При этом 54% респондентов пожаловались на то, что начальник не хочет повышать их. О манипулировании понижением заработной платы, увеличением объемов работы, задержками после конца рабочего дня и увольнением со стороны руководства сообщили 47% жителей России.

Ранее стало известно, что большинство жителей России в текущем году планируют сменить место работы. Сообщается, что 76% респондентов ждут от нового места высокой зарплаты.