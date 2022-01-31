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Глава ЛНР Пасечник ответил на заявления Конгресса США о террористах в Донбассе

  /   Обновлено: 31 января 2022 09:22
Политика
Глава ЛНР Пасечник ответил на заявления Конгресса США о террористах в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Луганск, 31 января. Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник прокомментировал заявление Конгресса США о разработке проекта санкций против РФ, согласно которому «поддерживаемые Россией» силы в Донбассе будут объявлены террористами.

По его словам, Соединенные Штаты навязывают демократию исключительно в том виде, который они себе представляют, не учитывая интересы других. Кроме того, Пасечник заявил, что его американские санкции нисколько не заботят.

«У меня сегодня масса других задач и вызовов, на которые необходимо реагировать в нашей республике», — подчеркнул Пасечник.

Он также отметил, что против ЛДНР уже ввели множество ограничений, исключительно по причине их решения «защищать свои права и свои убеждения».

«США уже 60 лет пытаются различными санкциями задавить Кубу и у них ничего не выходит. И об нас они точно сломают зубы», — заявил политик.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что Украина стягивает тяжелое вооружение и технику в Донбасс. По его мнению, Киев пытается скрыть свои действия от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

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