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Политолог Ордуханян назвал способ задеть США за живое без применения оружия

  /   Обновлено: 31 января 2022 08:50
Политика
Политолог Ордуханян назвал способ задеть США за живое без применения оружия
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 31 января. Россия может повергнуть в шок США без применения вооружения. Достаточно использовать технические средства, об этом рассказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Президент России Владимир Путин провел переговоры с Кубой, Венесуэлой и Никарагуа. В частности, речь шла о расширении сотрудничества в военно-технической сфере. Эксперт в интервью для «Украина.ру» предложил сконцентрироваться именно технической части.

«Уже давно известны планы Китая и некоторых стран Центральной Америки о строительстве альтернативы Панамскому каналу. В данной ситуации Россия, Китай и Никарагуа (я сейчас предположительно говорю) могли бы найти хорошее техническое бизнес-сотрудничество в этом плане. Поверьте мне, даже декларация о начале строительства, а уже изыскание работы там Китай ведет, вызовет гораздо больший шок у Америки, нежели появление очередной нашей сверхсовременной субмарины с ядерными боеголовками», — отметил Ордуханян.

Политолог Ордуханян назвал способ задеть США за живое без применения оружия
pxhere.com /

Он добавил, что этот шаг со стороны России и Китая задел бы США за живое. В этой ситуации Москва смогла бы рассчитывать на дивиденды.

Ранее бывший член Совфеда Франц Клинцевич заявил, что Соединенные Штаты могут разрушиться на фоне политических противоречий в государстве. Политик отреагировал на недавний материал в журнале National Interest.

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