Отзыв Оттавой своих дипломатов из Киева связан с непростой экономической ситуацией в Канаде. Об этом ФАН рассказал политический аналитик Владимир Соловейчик.
Отзыв сотрудников
Правительство Канады приняло решение отозвать семьи дипломатов и не задействованных в оперативной работе сотрудников своего посольства в Киеве. Об этом говорится в официальном заявлении. Сообщается, что Канада продолжает внимательно следить за развитием ситуации на Украине. При этом безопасность канадских граждан остается для Оттавы первоочередным приоритетом.
«Наши должностные лица готовы оказывать консульскую помощь гражданам Канады по мере необходимости. Посольство Канады на Украине остается открытым», — говорится в заявлении.
Лишние сотрудники
Как отметил Владимир Соловейчик, эти сотрудники канадского посольства в Киеве лишние. Новое канадское правительство сталкивается сейчас с серьезным недовольством из-за плохой социальной ситуации в стране. При этом многие из них выражают сомнение в легитимности результатов недавно прошедших парламентских выборов.
«Массовые акции протеста, включая блокады правительственных зданий водителями большегрузных автомобилей, понятное дело, для канадских властей важнее, нежели проблемы далекой Украины. В данной ситуации любой, даже самый скромный жест в сторону экономии бюджетных средств и отказа от не столь важных расходов будет в плюс канадскому правительству. Вот они и решили сократить число своих дипломатов в Киеве», — пояснил Владимир Соловейчик.
Он заметил, что украинские должностные лица будут данный факт интерпретировать иначе — как некий страх канадских дипломатов перед мифической «русской агрессией».
«Оставим это на их совести, вернее, на том, что у украинского начальства совесть заменяет. В любом случае причина сокращений мне видится как экономическая и тесно связанная с канадской внутриполитической ситуацией», — резюмировал свою позицию Владимир Соловейчик.
Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.