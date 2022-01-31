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Ненужные расходы: зачем Канада отзывает часть сотрудников посольства на Украине
Политика
Ненужные расходы: зачем Канада отзывает часть сотрудников посольства на Украине
Global Look Press  /  Arindam Shivaani/ZUMAPRESS.com

Отзыв Оттавой своих дипломатов из Киева связан с непростой экономической ситуацией в Канаде. Об этом ФАН рассказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Отзыв сотрудников

Правительство Канады приняло решение отозвать семьи дипломатов и не задействованных в оперативной работе сотрудников своего посольства в Киеве. Об этом говорится в официальном заявлении. Сообщается, что Канада продолжает внимательно следить за развитием ситуации на Украине. При этом безопасность канадских граждан остается для Оттавы первоочередным приоритетом.

Ненужные расходы: зачем Канада отзывает часть сотрудников посольства на Украине
Prt Scr youtube.com / GoFly

«Наши должностные лица готовы оказывать консульскую помощь гражданам Канады по мере необходимости. Посольство Канады на Украине остается открытым», — говорится в заявлении.

Лишние сотрудники

Как отметил Владимир Соловейчик, эти сотрудники канадского посольства в Киеве лишние. Новое канадское правительство сталкивается сейчас с серьезным недовольством из-за плохой социальной ситуации в стране. При этом многие из них выражают сомнение в легитимности результатов недавно прошедших парламентских выборов.

«Массовые акции протеста, включая блокады правительственных зданий водителями большегрузных автомобилей, понятное дело, для канадских властей важнее, нежели проблемы далекой Украины. В данной ситуации любой, даже самый скромный жест в сторону экономии бюджетных средств и отказа от не столь важных расходов будет в плюс канадскому правительству. Вот они и решили сократить число своих дипломатов в Киеве», — пояснил Владимир Соловейчик.

Ненужные расходы: зачем Канада отзывает часть сотрудников посольства на Украине
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Он заметил, что украинские должностные лица будут данный факт интерпретировать иначе — как некий страх канадских дипломатов перед мифической «русской агрессией».

«Оставим это на их совести, вернее, на том, что у украинского начальства совесть заменяет. В любом случае причина сокращений мне видится как экономическая и тесно связанная с канадской внутриполитической ситуацией», — резюмировал свою позицию Владимир Соловейчик.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.

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