Жителей Флориды предупредили о наступлении «игуанопада» из-за погоды

Таллахасси, 31 января. Игуаны в штате Флорида в США могут замерзать и падать с деревьев из-за похолодания. Об этом сообщили местные метеорологи.

Температура в воскресенье в Южной Флориде опустилась до −4 градусов по Цельсию. При этом в ближайшие дни в штате ожидается потепление.

Как сообщили в Национальной метеорологической службе США (NWS) по Майами и Южной Флориде, в связи с похолоданием хладнокровные игуаны замедляются, становятся неподвижными и падают с деревьев.

«Они могут падать с деревьев, но они не умерли», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Ранее стало известно, что тысячи авиарейсов были отменены и более 10 млн человек застряли в аэропортах в результате снежной бури, обрушившейся на Восточное побережье США.