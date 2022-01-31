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Жителей Флориды предупредили о наступлении «игуанопада» из-за погоды

Общество
Жителей Флориды предупредили о наступлении «игуанопада» из-за погоды
wikipedia.org  /  Korall

Таллахасси, 31 января. Игуаны в штате Флорида в США могут замерзать и падать с деревьев из-за похолодания. Об этом сообщили местные метеорологи.

Температура в воскресенье в Южной Флориде опустилась до −4 градусов по Цельсию. При этом в ближайшие дни в штате ожидается потепление.

Как сообщили в Национальной метеорологической службе США (NWS) по Майами и Южной Флориде, в связи с похолоданием хладнокровные игуаны замедляются, становятся неподвижными и падают с деревьев.

«Они могут падать с деревьев, но они не умерли», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Ранее стало известно, что тысячи авиарейсов были отменены и более 10 млн человек застряли в аэропортах в результате снежной бури, обрушившейся на Восточное побережье США.

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сша флорида игуанопад
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