Москва, 31 января. Без поддержки Запада украинский режим не сможет обеспечить людям нужный уровень жизни, и здесь интеграция с Россией станет возможным шагом. Об этом заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» подчеркнул, что действующая власть в Киеве существует только благодаря вливаниям денег из США и Европы. При этом Запад в скором времени столкнется с внутренними проблемами, и тут Москва уже сможет вмешаться.

«Безусловно, ни о каком военном вмешательстве и вторжении речь не идет. Мы говорим, прежде всего, об экономической и общественно-политический интеграции не только Донбасса, но и юго-восточных регионов Украины», — отметил Ордуханян.

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Он добавил, что России нужно установить экономические, деловые и политические связи с элитой этих регионов. Причем это должен быть прямой контакт, без Киева. Москва должна заинтересовать людей и показать им альтернативу. Интеграция должна проводиться на основе уважения и традиций, которые сложились в этой части Украины.

Ранее директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина рассказала, что визит в Москву — последний шанс для президента Украины Владимира Зеленского спасти экономику страны.