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Пользователи Facebook согласились с Лукашенко относительно поддержки России в войне

  /   Обновлено: 31 января 2022 08:33
Политика
Пользователи Facebook согласились с Лукашенко относительно поддержки России в войне
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 31 января. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае военной агрессии Минск выступит на стороне Москвы.

Речь главы государства заинтересовала россиян. Они выразили свою точку зрения посредством соцсетей.

«Россия вместе с Белоруссией непобедима. Но Россия вместе с Белоруссией и Украиной — вообще атомная смесь. Понятное дело, почему нас пытаются рассорить. Хорошо, что Лукашенко вовремя одумался. У нас еще есть надежда», — поделился своим мнением Виталий Д.

Алексей Н. подчеркнул, что здесь и обсуждать нечего, помощь определенно будет. Лукашенко понимает, что если не поддержка России, то Белоруссию может постигнуть участь Украины.

«Батька правильно мыслит. Пусть враги знают, что у России есть союзники и, в случае чего, они придут на помощь», — написал Василий Я.

Ранее общественный деятель Татьяна Монтян прокомментировала заявление Лукашенко о неразрывных исторических корнях белорусов и россиян. Она отметила, что глава республики умеет подобрать правильные слова, и она надеется, что за ними последуют действия.

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