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Россиянка предупредила туристов о ядовитых медузах и сколопендрах в Таиланде

Общество
Россиянка предупредила туристов о ядовитых медузах и сколопендрах в Таиланде
pixabay.com  /  PD

Бангкок, 31 января. Россиянка предупредила отечественных туристов об обитающих в Таиланде опасных животных, встреча с которыми может быть смертельно опасна. Опытом путешественница поделилась в блоге на «Яндекс.Дзен».

В Сиамском заливе с апреля по октябрь появляются ядовитые виды медуз, предостерегла автор. Наиболее опасны португальские кораблики и морские осы.

«Фиолетовый флаг на пляжах Таиланда означает, что в воде замечены медузы: откажитесь от купания, если вы его заметили», — посоветовала в «Яндекс.Дзен» россиянка.

В тропическом лесу туристы могут встретиться со сколопендрами. Яд многоножки способен вызвать отек и онемение, поэтому при укусе рекомендуется обратиться к врачам. Кроме того, опасаться следует змей и переносящих лихорадку Денге видов комаров, отметила россиянка.

Акул в Таиланде можно не опасаться, считает путешественница. Все туристические пляжи страны ограждают подводные металлические сетки, хищники через них не проникают.

Ранее исследование американских компаний Expedia и Airlines Reporting Corporation (ARC) показало, что лучшими месяцами для путешествий в 2022 году станут сентябрь и ноябрь. По сравнению с поездками в декабре, путешественники смогут получить выгоду до 40%.

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таиланд туризм опасные животные
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