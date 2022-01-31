Заммэра Москвы Ликсутов анонсировал оплату картой на всех столичных турникетах метро

Москва, 31 января. Москвичи смогут оплатить проезд на всех турникетах метро банковской картой уже летом. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Жители столицы моментально принимают все удобные им инновации. Так, Ликсутов отметил, что в декабре 2021 года почти 900 тысяч человек ежедневно оплачивали проезд, прикладывая карты или телефон. Кроме того, заммэра подчеркнул, что оборудование на турникетах будет изготовлено российскими производителями, также будет использоваться отечественное ПО.

«Еще одна задача — летом все без исключения турникеты московского метро должны начать принимать банковские карты», — сказал Ликсутов.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что в Нижнем Новгороде, Самаре и Челябинске в 2022 году начнется строительство метро.