Россияне выразили соболезнования по случаю смерти Куравлева

Москва, 31 января. В воскресенье 30 января на 86-м году жизни скончался народный артист Леонид Куравлев, что стало шоком для россиян.

Известно, что незадолго до кончины актер был госпитализирован в тяжелом состоянии. Его поклонники выразили соболезнования посредством соцсетей.

«Очень жаль! Уходит золотой фонд кинематографа, а на смену никто не приходит», — отметила Ирина П.

Янина К. рассказала, что до последнего надеялась, что артист поправится. По ее мнению, Леонид будет жить и его не забудут, пока люди будут смотреть фильмы, в которых он снялся. Она низко кланяется перед его талантом и благодарит за все то кино, которое он подарил людям.

«Сeгодня однoй звeздочкой на нeбе стaло больше. От нaс ушел Леонид Куравлев. Такой родной, любимый всeми. Скрoмный, умный, пoрядочный. Скoлько рaдости пoдарил нам, скoлько эмoций. Прoщайте, увaжаемый и нaвсегда в наших сeрдцах, Актер! Плaчем и блaгодарим за все, за гениально сыгрaнные роли. Низкий поклон», — написала Анна М.

Инна С. подчеркнула, что образы Куравлева всегда были понятны и близки обычному человеку. Поэтому его смерть — это трагедия для многих.

Ранее заслуженный артист России Евгений Дятлов в интервью для ФАН рассказал о своей дружбе и работе с Леонидом Куравлевым. Он отметил, что между ними всегда были теплые отношения.