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Пользователи Facebook выразили недовольство подготовкой украинских нацистов канадцами

Общество
Пользователи Facebook выразили недовольство подготовкой украинских нацистов канадцами
Федеральное агентство новостей (ФАН)

Москва, 31 января. Россия официально потребовала объяснений от Канады относительно информации о подготовке нацистов на Украине. Об этом заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

Дипломат подчеркнул, что в этом процессе участвуют непосредственно канадские инструкторы. Его речь спровоцировала активную дискуссию среди россиян.

«Уж придется объяснить. Потому что одно дело — поставлять вооружение правительству страны, а другое воспитывать и поддерживать представителей человеконенавистнической идеологии, которая стала причиной смерти десятков, если не сотен, миллионов ни в чем не повинных людей», — пишет Петр Л.

Валентина О. уверена, что Оттава не станет ничего объяснять. Эта страна состоит из беженцев, включая тех, кто в свое время помогал нацистам во время Второй мировой войны.

«Канада всегда была связана с нацистами. С тех самых пор, когда те бежали на канадскую территорию после разгрома в 1945 году», — указывает Николай Г.

Вита Т. подчеркнула, что после Великой Отечественной войны «бандеровцы» бежали с фашистами в Канаду, спрятавшись от США. При этом они поддерживали связь с родственниками из СССР. Примерно в 70-х годах они начали возвращаться на Украину, получать там образование, должности. В результате образовалась крупная диаспора, которая стала бомбой замедленного действия в 2014 году.

Ранее стало известно, что канадские власти приняли решение отозвать семьи дипломатов и не использованных в оперативной работе сотрудников собственного посольства на территории Киева. Правительство отметило, что продолжает внимательно наблюдать за развитием событий на территории Украины.

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