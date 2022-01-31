Москва, 31 января. Россия официально потребовала объяснений от Канады относительно информации о подготовке нацистов на Украине. Об этом заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

Дипломат подчеркнул, что в этом процессе участвуют непосредственно канадские инструкторы. Его речь спровоцировала активную дискуссию среди россиян.

«Уж придется объяснить. Потому что одно дело — поставлять вооружение правительству страны, а другое воспитывать и поддерживать представителей человеконенавистнической идеологии, которая стала причиной смерти десятков, если не сотен, миллионов ни в чем не повинных людей», — пишет Петр Л.

Валентина О. уверена, что Оттава не станет ничего объяснять. Эта страна состоит из беженцев, включая тех, кто в свое время помогал нацистам во время Второй мировой войны.

«Канада всегда была связана с нацистами. С тех самых пор, когда те бежали на канадскую территорию после разгрома в 1945 году», — указывает Николай Г.

Вита Т. подчеркнула, что после Великой Отечественной войны «бандеровцы» бежали с фашистами в Канаду, спрятавшись от США. При этом они поддерживали связь с родственниками из СССР. Примерно в 70-х годах они начали возвращаться на Украину, получать там образование, должности. В результате образовалась крупная диаспора, которая стала бомбой замедленного действия в 2014 году.

Ранее стало известно, что канадские власти приняли решение отозвать семьи дипломатов и не использованных в оперативной работе сотрудников собственного посольства на территории Киева. Правительство отметило, что продолжает внимательно наблюдать за развитием событий на территории Украины.