Пользователи Facebook не оценили причину новых антироссийских санкций от США

Москва, 31 января. Своими новыми санкциями против Москвы Вашингтон хочет ослабить промышленный сектор конкурентной страны. Об этом заявил член Совета национальной безопасности США Питер Харрелл.

Политик подчеркнул, что так Белый дом хочет уменьшить производственные мощности в случае, если РФ устроит «вторжение» на Украину. Его мнение вызвало критику в соцсетях.

«Америка дискредитирует сама себя, своими же собственными действиями. В глазах нормальных людей такой подход ничего, кроме отторжения, вызывать не может. Америка вмешивается в дела другого государства», — указывает Елена Д.

Николай Б. считает, что таким образом Вашингтон признал, что эти санкции направлены против народа. Именно обычные люди работают на промышленных предприятиях.

«Да уж, вы постарайтесь! Чтобы ненависть населения России к вам и вашим вассалам стала настолько огромной, чтобы никогда Российская Федерация с вами больше дел не имела», — призывает Leon R.

Василий С. отметил, что экономика любого государства напрямую влияет на жизнь его граждан. На предприятиях работают миллионы людей. Вероятно, таким образом Вашингтон хочет спровоцировать восстание в РФ. Однако россияне помнят 90-е годы.

Ранее стало известно, что Белый дом считает введение санкций против России до предполагаемого «вторжения» на Украину бессмысленным. Об этом сообщила в эфире CBS замгоссекретаря США Виктория Нуланд.