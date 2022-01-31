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Читатели Der Spiegel: Джонсон отвлекает внимание британцев от проблем «войной» с Россией
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Читатели Der Spiegel: Джонсон отвлекает внимание британцев от проблем «войной» с Россией

Политика
Читатели Der Spiegel: Джонсон отвлекает внимание британцев от проблем «войной» с Россией
Федеральное агентство новостей

Берлин, 31 января. Читатели немецкого журнала Der Spiegel отреагировали на новость о планах Великобритании удвоить контингент войск в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.

Лондон обдумывает возможность удвоения численности воинского контингента в Эстонии. Британский премьер-министр Борис Джонсон считает, что это будет «метким посланием» Москве. Немцы активно начали обсуждать новость в комментариях.

«Борис «Отвлечение внимания» Джонсон. Когда у вас кризисы дома, внешние кризисы как нельзя кстати», — написал Betanasus.

«Скандальный клоун Джонсон с его мерзкими попытками отвлечь внимание хуже любой войны», — отметила Renate.

«Украина Джонсону абсолютно безразлична. Однако поскольку его партия и население все более озабочены тем, что он лжет и является коррумпированным, необходимо напустить какую-нибудь дымовую завесу», — считает Grumpy3591.

Ранее Джонсон заявил о желании наладить отношения с Россией. В то же время Джонсон хочет усилить войска на границе с РФ. Он поручил главам МИД и минобороны Британии ехать в Москву в ближайшие дни, чтобы «улучшить отношения» и «способствовать деэскалации».

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джонсон кризис войска
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