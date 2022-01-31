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Пользователи Facebook раскритиковали Нуланд за речь об остановке «СП-2»

Политика
Пользователи Facebook раскритиковали Нуланд за речь об остановке «СП-2»
Федеральное агентство новостей

Киев, 31 января. США остановят «Северный поток — 2», если Россия начнет «вторжение» на Украину. Об этом заявила заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд.

Речь политика спровоцировала бурную реакцию в соцсетях. Об этом сообщает Regnum.

«Против России ввели очередной пакет санкций, но Россия по привычке убрала этот пакет в пакет с пакетами», — шутит Сергей Н.

Татьяна К. не боится американских санкций. Если «СП-2» каким-то образом запретят, то в Белом доме должны понимать, что потом Москва начнет активнее торговать с Пекином, и тут уже никто не вмешается. Она считает политику США нелогичной, ведь они сами толкают Россию к их еще одному крупному конкуренту.

«Нуланд? Ах это эта, которая бегала и раздавала печенье, и раздувала огонь в сердцах молодых украинских граждан? За это надо наказывать! Негоже таким политикам указывать России, что ей делать», — подчеркнула Светлана К.

Тома Т. считает, что Нуланд просто блефует. В США и так знают, что «Северный поток — 2» будет работать, независимо от их действий.

Ранее главный редактор издания World Economy Александр Сосновский заявил, что глупая антироссийская шутка Виктории Нуланд сыграла против США и всех противников «Северного потока — 2» в целом. Он подчеркнул, что этот выпад оскорбил жителей Германии.

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сша нуланд сп-2 Северный поток — 2
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