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Минобороны представило новый метод борьбы с «роями» беспилотников

Армия
Минобороны представило новый метод борьбы с «роями» беспилотников
pixabay.com

Москва, 31 января. Сотрудники Военного университета Минобороны изобрели новый способ борьбы с роем малоразмерных беспилотников, сообщается в опубликованном на сайте Роспатента документе.

Данное изобретение представляет собой миниатюрный летательный аппарат, который обладает многоствольным боевым модулем и четырьмя телескопическими направляющими, расположенными горизонтально в стороны и соединенными между собой сетью. Данная сеть распыляет осколки над охраняемым объектом. Этой технологией обладает большое количество беспилотников, которые действуют как единый большой организм.

Такой рой может вести разведку и наносить удары с воздуха по боевым машинам, пунктам управления, скоплениям техники и людей, даже в условиях противодействия систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, система беспилотников может защищать объекты осколочным полем, зависнув в воздухе с раскрытой на направляющих сетью. Стволы роев выполняют одновременный залп, который поражает дроны противника.

Ранее Минобороны России заказало разработку специальных летающих командных пунктов для управления группами ударных беспилотников. Они будут созданы в двух вариантах: на базе самолета и вертолета.

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